Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 132 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 414 008 человек, за последние сутки – 2122 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 118 441, в том числе за последние сутки их проведено 4 673.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 792 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 731 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 261

Конаковский район 5371

Ржев 3959

Калининский район 3186

Вышневолоцкий городской округ 3141

Кимры 2354

Торжок 2253

Кашинский городской округ 1686

Бологовский район 1516

Осташковский городской округ 1481

Калязинский район 1470

Старицкий район 1454

Бежецкий район 1445

Лихославльский район 1348

Нелидовский городской округ 1309

Максатихинский район 1052

Торопецкий район 952

Западнодвинский муниципальный округ 947

Оленинский муниципальный округ 918

Весьегонский муниципальный округ 859

Кувшиновский район 833

Рамешковский район 823

Торжокский район 752

Зубцовский район 693

Андреапольский муниципальный округ 650

Спировский район 610

Селижаровский муниципальный округ 608

Ржевский район 594

Кимрский район 473

Сонковский район 451

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 417

Кесовогорский район 408

Сандовский муниципальный округ 381

Краснохолмский муниципальный округ 362

Фировский район 347

Бельский район 344

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 201

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области