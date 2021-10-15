Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 132 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 414 008 человек, за последние сутки – 2122 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 118 441, в том числе за последние сутки их проведено 4 673.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 792 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 731 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 261
Конаковский район 5371
Ржев 3959
Калининский район 3186
Вышневолоцкий городской округ 3141
Кимры 2354
Торжок 2253
Кашинский городской округ 1686
Бологовский район 1516
Осташковский городской округ 1481
Калязинский район 1470
Старицкий район 1454
Бежецкий район 1445
Лихославльский район 1348
Нелидовский городской округ 1309
Максатихинский район 1052
Торопецкий район 952
Западнодвинский муниципальный округ 947
Оленинский муниципальный округ 918
Весьегонский муниципальный округ 859
Кувшиновский район 833
Рамешковский район 823
Торжокский район 752
Зубцовский район 693
Андреапольский муниципальный округ 650
Спировский район 610
Селижаровский муниципальный округ 608
Ржевский район 594
Кимрский район 473
Сонковский район 451
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 417
Кесовогорский район 408
Сандовский муниципальный округ 381
Краснохолмский муниципальный округ 362
Фировский район 347
Бельский район 344
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 201
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области