В Тверской области за сутки прививку от коронавирусной инфекции сделало более 2 тысяч человек

Жители Верхневолжья продолжают вакцинироваться против коронавирусной инфекции. За сутки прививку сделали 2122 человека. Всего на данный момент в Тверской области вакцинированы 414 008 человек, из них 148 190 – жители региона старше 60 лет.

Председатель Совета ветеранов Старицкого района Нина Белова рассказала, что решилась на вакцинацию не сразу ­– опасалась последствий, о которых часто слышала.

«На самом деле было тревожно, ведь столько людей болеют коронавирусной инфекцией, и многие, особенно пожилые, переносят ее очень тяжело: в силу возраста ветераны, пенсионеры в зоне особого иска из-за слабого иммунитета и сопутствующих заболеваний. Были заболевшие и среди моих знакомых и близких. В конце концов пришла к выводу – прививку делать надо обязательно. Никаких противопоказаний у меня не было, прививку перенесла нормально, без осложнений», – рассказала Нина Белова.

Ее примеру последовали многие активисты Совета ветеранов, которые также прошли вакцинацию от COVID-19. По словам Нины Беловой, после иммунизации они чувствуют себя более защищенными, а также могут без опасений общаться с родными, знакомыми и находиться в общественных местах.

Специалисты обращают внимание – в Тверской области увеличилось количество тяжелых течений болезни среди граждан старше 60 лет. При этом у тех, кто вакцинировался ранее, течение болезни проходит практически незаметно.

Тверская область в полном объеме обеспечена вакциной против коронавируса, остаток на утро 15 октября составляет 149 810 доз. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные.

Для повышения доступности вакцинации против коронавируса по поручению Губернатора Игоря Рудени в Твери начнут работать мобильные пункты, где каждый желающий сможет сделать прививку.

18 и 19 октября передвижные пункты будут работать на площадках у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный. Всего в Твери планируется создать 16 таких площадок.

Сейчас без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Жителям региона важно помнить о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты подчеркивают, что даже после прививки в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

При первых признаках вирусного заболевания необходимо обращаться за помощью в поликлинику по месту жительства либо в один из 12 центров амбулаторной помощи, которые работают в Верхневолжье. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области