740 км дорог отремонтировано в Тверской области по национальному проекту за прошедшие три года

Тверская область представила свои результаты по ремонту дорог на научно-практической конференции в Сочи «Нацпроект «Безопасные качественные дороги» – путь к созданию комфортной среды: Успехи. Вызовы. Перспективы». В обсуждении актуальных вопросов приняли участие представители Минтранса России, ГК «Автодор», Росавтодора, Счетной палаты РФ и других федеральных ведомств, а также региональных проектных офисов.

За три года реализации отраслевого национального проекта, с 2019-го по 2021-й, отремонтировано 740 км дорог Верхневолжья – это самые масштабные дорожные работы в регионе за последние десятилетия. При этом приведена в порядок почти половина всей региональной опорной сети – 355 км из 800 км. Задачу ремонтировать в первую очередь ключевые дороги области поставил Губернатор Игорь Руденя.

Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы Российской Федерации, который представлен дорогами федерального и регионального значения.

В опорную сеть Тверской области входят федеральные трассы М9, М10, М11, а также ряд региональных дорог первого класса, например, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы.

Большая часть региональных объектов ремонта относится именно к опорной дорожной сети. При этом три дороги (Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино и Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское) приведены в нормативное состояние на всем протяжении. Ремонт дорог Торжок – Осташков и Дубна – Кимры – Горицы завершат в 2022-2023 годах.

В этом году в регионе приступили к ремонту дорог второго и третьего классов. Именно такие дороги, соединяющие районные центры с сельскими поселениями и социальными объектами, по поручению Губернатора Игоря Рудени начали приводить в нормативное состояние в большем объеме.

«Сейчас мы активно ремонтируем опорную сеть. Со следующего года большее внимание будем уделять дорогам второго и третьего класса, по которым ходят машины скорой помощи, школьные автобусы», – сообщил Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь в сентябре.

В частности, уже заключены контракты и начаты работы по ремонту дорог Спирово – Козлово – Ососье, Ржев – Сухуша, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, подъезд к Дорожаево.

Пресс-служба Правительства Тверской области