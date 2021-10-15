Тверской театр юного зрителя представляет премьерный спектакль «Гроза» по пьесе Островского

15 октября в Тверском театре юного зрителя – премьера спектакля «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского. Режиссером-постановщиком выступила Вероника Вигг.

Спектакль рассчитан на школьников в возрасте от 12 лет и взрослую аудиторию. Показы запланированы 16, 23, 24 октября и 23 ноября. Подробная информация – на https://tuz-tver.ru/

«Сегодня Тверской Театр юного зрителя по праву является одним из лидеров культурной жизни не только в нашем регионе, но и за его пределами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона неоднократно подчеркивал: театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, поэтому важно создавать условия для развития этих учреждений.

На недавнем заседании региональной Бюджетной комиссии принято решение о закупке новой техники для ТЮЗа и Тверского театра кукол за счет федеральных средств, выделенных региону на поддержку творческой деятельности и оснащение детских и кукольных театров. В частности, Театру юного зрителя поставят оборудование для систем освещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области