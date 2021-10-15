ГОЛОСУЕМ ЗА СВОИХ, ГОЛОСУЕМ ЗА ПАЧКОВЫХ!



В прошлое воскресенье вся страна отметила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Конаковский район по праву можно называть аграрным: на его территории работает крупнейший агрохолдинг страны - группа компаний «АгроПромкомплектация», чьи производственные и перерабатывающие мощности в разы превышают потенциал нашего района советских времен. Сохранили свое производство и некоторые коллективные хозяйства, доставшиеся нам с советского периода. Кроме того, появились фермерские хозяйства.

Но надо понимать, что аграрный сектор – это не только агрохолдинги и колхозы. До сих пор наши люди привыкли кормить себя сами. От дачного участка до личного земельного надела – вот сфера деятельности крестьянских хозяйств и семейных подворий. И для таких сельхозпроизводителей, способных не только себя прокормить, но и соседям оставить, и горожанам излишки продать, и существует один интересный конкурс. Итак, сообщаем: объявлено народное голосование в областном конкурсе «Лучшее семейное подворье-2021». Для многодетных семей Верхневолжья второй год подряд проводится конкурс «Лучшее семейное подворье». Он проводится в рамках реализации национального проекта «Демография» и призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности, популяризировать сельский уклад жизни на территории Тверской области.

На этот раз на региональный этап вышли 18 участников. От Конаковского района в финал вышла семья Пачковых: супруги Нина и Михаил и их наследники: Степан, Данила и Арина, которые на данный момент набирают чуть больше 5 процентов голосов.

Прежде чем попасть в финал регионального конкурса, Пачковы были признаны лучшими в муниципальном этапе, в котором приняли участие несколько семей района. Живет эта красивая, дружная и счастливая семья в деревне Марьино Селиховского сельского поселения. На подворье семьи Пачковых кого только нет: куры, гуси, козы, свиньи. По словам хозяйки Нины, в уходе за животными ей помогают все, при этом отец семейства работает на производстве, а дети ходят в школу.

На семейном совете Пачковы приняли решение поучаствовать в этом году в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье».

- А почему бы и нет, ведь от попытки не будет убытка, - говорит Нина. - Конечно, мы хотели бы получить главный приз в этом конкурсе, но главное, все-таки, участие.

Уважаемые земляки, давайте поддержим наших участников конкурса – семью Пачковых! Ведь их победа – это не только достижение семьи, но и успех всего Конаковского района! Голосуем за своих!

Проголосовать можно в соцсети «В Контакте» в группе «Тверские семьи»:

https://vk.com/tverreg_family.

Пост с голосованием прикреплен.

«Народное голосование» завершится 2 ноября в 14.00. Его результаты будут учтены при подведении общих итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество симпатий, получит 4 дополнительных балла. Занявшая второе место – 3 балла, третье место – 2 балла. Остальным участникам дополнительно начислят по 1 баллу.

Далее, до 15 ноября оценивать семейные подворья будут члены оргкомитета. Учитывать предполагается наличие сельскохозяйственных животных, сада, огорода, оформление жилого дома, построек, техники и др.

За победу в конкурсе в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус, за второе место семья получит легковой автомобиль, для участников, которые будут третьими, подготовлен целый комплект бытовой техники и инструментов.

ГОЛОСУЕМ ЗА ПАЧКОВЫХ!