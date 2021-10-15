17 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры во многом определяет устойчивое социально-экономическое развитие территорий, инвестиционную и туристическую привлекательность Тверской области, качество жизни нашего населения.

За последние годы работники дорожной отрасли доказали способность эффективно решать масштабные задачи. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за прошедшие пять лет объемы ремонтных работ на транспортных магистралях Верхневолжья увеличены более чем в три раза. До 2026 года в тверском регионе планируется привести в нормативное состояние и построить более 4 300 километров дорог.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете трудиться с полной отдачей, реализовывать инфраструктурные проекты в соответствии с высокими современными стандартами. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях - нелегкая задача. На ваших плечах лежит тяжелый, но очень необходимый труд. От компетентности и профессионализма работников всех профессий дорожной отрасли во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Уверены, что благодаря вашему опыту, трудолюбию, ответственному отношению к работе дороги Конаковского района станут еще более качественными, а населенные пункты - благоустроенными. В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарим всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в зной, и в холод - трудится на благо общего дела. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель

Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.