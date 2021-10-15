21 октября – День герба и флага Тверской области

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!

В 2021 году Верхневолжье отмечает несколько знаменательных дат. 165 лет назад был официально утвержден герб Тверской губернии. 25 лет назад принят региональный закон «О гербе и флаге Тверской области», а 15 лет назад установлен День герба и флага Тверской области.

Как и много столетий назад, официальные символы отражают выдающуюся роль Верхневолжья в развитии Отечества. Герб и флаг Тверской области напоминают о том, что здесь, в сердце России, формировалось и развивалось наше единое сильное государство, создавалась великая культура, укреплялись духовно-нравственные ценности и патриотические традиции нашего народа.

И сегодня всё, что мы делаем, продиктовано любовью к тверской земле и нашей великой Родине, стремлением сделать наш регион одним из самых динамично развивающихся в России, привлекательных для жизни и работы, создания больших и крепких семей.

В этот праздничный день желаю всем жителям Верхневолжья счастья, благополучия и успехов на благо нашего края и всей страны!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.