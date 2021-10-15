МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СОВРЕМЕННОМУ РАЙОНУ - СОВРЕМЕННУЮ БИБЛИОТЕКУ

Конаковская межпоселенческая центральная библиотека победила в конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и получит грант на сумму 10 миллионов рублей на техническое перевооружение. Так что же такое модельная библиотека? Какие изменения произойдут в работе районной библиотеки и что останется неизменным? Об этом мы говорим с директором КМЦБ Екатериной Меховниковой.

- Екатерина Павловна, что такое модельная библиотека?

- Это не просто модное словосочетание в названии учреждения. Это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии. Создание в Конаковском районе современного библиотечного пространства позволит воплотить в жизнь самые интересные идеи и проекты для детей, молодежи и взрослых.

- Участие во всероссийском конкурсе на создание модельной библиотеки – серьезный шаг. И здесь главное все же не участие, а победа. Вы были уверены в своих силах?

- Наше решение об участии в конкурсе по созданию модельной библиотеки было обдуманным. Изначально мы хотели только победы. Участие в таком серьезном конкурсе не может быть формальным. Делать этот шаг только для того, чтобы поучаствовать, не имело смысла - нужно было побеждать. Подготовка к участию в конкурсе потребовала огромной работы и больших денежных затрат, и не хотелось, чтобы все это не принесло отдачи.

- Что побудило принять участие в проекте «Библиотеки нового поколения»?

- Наша библиотека давно нашла свое место в социально-культурном пространстве района и города. Конаковская межпоселенческая библиотека стала одной из заметных культурных, просветительских, образовательных площадок. Но мы понимали, что даже при всех наших усилиях и помощи администрации Конаковского района материальная база библиотеки не соответствует желаниям наших пользователей и требованиям времени, а средства, полученные в случае победы в конкурсе, помогли бы решить эти вопросы.

- Как администрация Конаковского района помогает в реализации проекта?

- В 2019 году наше решение участвовать в конкурсе было полностью поддержано администрацией Конаковского района. На тот момент на участие в конкурсе, кроме нас, решились еще только две библиотеки из Тверской области, и только наша библиотека заявилась на грант в десять миллионов рублей. На самом первом этапе администрацией Конаковского района были выделены 400 тысяч рублей на создание дизайнерского проекта. Затем из бюджета района мы получили средства в размере более трех с половиной миллионов рублей на капитальный ремонт кровли и фасада библиотеки, практически полностью были заменены окна и балконные двери здания на первом этаже библиотеки. Сумма ремонта - 400 тысяч рублей, заново установлена система пожарной сигнализации. В ближайшее время будут заменены окна на втором этаже на сумму 530 тысяч рублей. В случае победы в конкурсе администрация района гарантировала выделение средств на пополнение и обновление книжных фондов в течение трех лет на сумму 500 тысяч ежегодно. Также будут созданы условия для посещения библиотеки людям с ограниченными возможностями.

- На ваш взгляд, почему именно ваша библиотека вошла в проект?

- Мне кажется, что благодаря помощи и поддержке администрации района и активной и творческой работе коллектива библиотеки проект Конаковской МЦБ, заявленный на конкурс, победил. Министерство культуры при определении победителей увидело в лице администрации Конаковского района и в лице сотрудников библиотеки надежных, творческих и перспективных партнеров.

- Какие изменения произойдут в библиотеке и что останется неизменным?

- Кардинальные изменения затронут книжные фонды. Мы сумеем не просто их пополнить, но и существенно обновить. На эти цели в 2022 году планируется потратить из средств гранта около 1,5 миллионов рублей. Изменится внутренний интерьер библиотеки, обновится компьютерный парк как для сотрудников, так и для пользователей.

- Будут ли учитываться пожелания читателей при планировании обновлений в библиотеке?

- Собственно все наши усилия, все средства гранта и средства из бюджета Конаковского района направлены на то, чтобы сделать для наших читателей и посетителей пребывание в библиотеке еще более комфортным и желанным. Конечно, в первую очередь, мы учитывали их пожелания. При составлении заявки на конкурс библиотека провела анкетирование на тему «Какой бы я хотел видеть библиотеку?» и постаралась учесть все пожелания. Помещения библиотеки будут зонированы, и каждый сможет найти себе место, близкое ему по настроению и соответствующее цели его прихода в библиотеку.

- Решению каких задач поможет модернизация библиотеки? Что принципиально изменится для читателей?

- От реализации проекта, в первую очередь, мы ожидаем увеличения числа наших читателей и пользователей, повышения интереса к библиотеке, превращения ее в площадку для общения, обучения, развития творческих начал, проведения досуга. Надеюсь, что все задуманные изменения наших пользователей только порадуют. Ну а коллектив ждет огромная работа и по воплощению проекта, и обучению работе уже в новых условиях.

Тему комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина:

- Победа далась нам нелегко: три года кропотливой работы, оформления документов, составления проектов, выполнения ремонтов и всех требований конкурса. Администрацией района вложены немалые средства в ремонты и реконструкцию библиотеки. Надо отметить, что наша библиотека уже проводит большую и интересную работу - здесь проходят встречи с интересными и творческими людьми, устраиваются выставки, мастер-классы, работают дискуссионные клубы. После реализации проекта у нашей районной библиотеки и ее посетителей появятся новые возможности получения качественного контента для индивидуальной и коллективной работы, образовательных услуг, среди которых лекции, творческие встречи, обучающие семинары, презентации, клубные игры, просмотры фильмов, выставки, краеведческая работа. Внедрение информационных систем в работу библиотеки даст возможность предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Библиотека, оснащённая новыми книгами, современным мультимедийным оборудованием, с современным дизайном станет площадкой для общения и творчества, информационным и досуговым центром Конаковского района.

КАК КОРМЯТ НАШИХ ДЕТЕЙ

В Конаковском районе проверили организацию питания в школьных столовых. 11 октября в общеобразовательных школах №№ 8, 3 и гимназии №5 города Конаково прошла проверка организации и качества горячего школьного питания. С контрольным визитом в школы приехал начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов.

Он ознакомился с меню школьных столовых, проверил состояние пищеблоков, соблюдение противоэпидемических мер, полновесность порций, попробовал блюда сам, оценив их на вкус и температуру, проконтролировал, много ли еды уходит в отходы.

Директор школы № 8 Нина Крапивина отметила, что всю информацию, касающуюся организации школьного питания, можно найти на сайтах образовательных учреждений. Ее своевременное размещение и актуализация находятся на особом контроле. Также Нина Павловна рассказала, что нареканий к питанию у детей нет, повара столовой готовят вкусно, иногда даже родители приходят обедать в школьную столовую. Также директор добавила, что каждый родитель по согласованию с классным руководителем может подойти в школу в удобное для себя время и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед. Мы поинтересовались у детей, довольны ли они школьными обедами, нравится ли меню. Например, ученица 4 класса Вика Иванова в адрес школьных поваров сказала только добрые слова. По мнению девочки, ей все нравится.

В школе №3 на завтрак была гречневая каша с молоком, бутерброд с сыром и чай. В школе составлено меню на 10 дней с учетом требований СанПиН. Дополнительно повара столовой пекут вкуснейшую выпечку. Бывает и так, что дети вместо того, чтобы вместе со своими одноклассниками есть школьную еду, приносят из дома контейнер и едят то, что приготовили дома, это тоже разрешается.

В гимназии № 5 директор школы Светлана Кузьмичева отметила, что жалоб со стороны родителей и детей к организации питания нет, дети кушают хорошо. Еда вкусная и горячая, порции соответствуют нормам.

Заведующая производством Ирина Соболева - человек опытный, много лет отработала в школьной столовой. По словам профессионала, организация питания школьников производится с учетом правил санитарно-гигиенических документов, установленных на законодательном уровне, за соблюдением этих норм строго следят. Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя диетические и тщательно подобранные блюда.

- В ходе «рейда» замечаний нет ни к качеству блюд, ни к организации работы столовых, претензий к чистоте и организации процесса приготовления блюд тоже нет, - отметил Михаил Кожехов. - Я продегустировал блюда, которые едят дети, поинтересовался мнением учащихся о питании, оценил съедаемость порций.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района