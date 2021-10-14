Губернатор Игорь Руденя обсудил с депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Тверской области главные направления совместной работы

14 октября Губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Руденя принял участие в заседании фракции партии в Законодательном Собрании региона, которое состоялось перед первым заседанием областного парламента нового, седьмого созыва. 29 из 40 депутатов Заксобрания региона являются членами партии «Единая Россия».

«Очень важно, что выборы были конкурентными. При этом кампания проходила в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас, в непростой период, важно вести разъяснительную работу по вакцинации. Прошу депутатов подключиться к этому направлению и при проведении мероприятий напоминать жителям о необходимости прививаться от коронавируса», – обратился к представителям фракции Игорь Руденя.

Губернатор обозначил главные направления работы. В первую очередь, это продолжение газификации Тверской области.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Владимира Путина подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции «Газпрома» равны 15,9 млрд рублей – это почти в 20 раз больше, чем в 2016-2020 годах.

Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

Приоритетное значение для региона имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона. Кроме того, запланирована полная газификация пилотных муниципалитетов.

Игорь Руденя сообщил о важном для области решении, принятом сегодня на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Тверской области из федерального бюджета предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей на строительство новой железнодорожной ветки в ОЭЗ «Завидово», где возводится речной порт и реализуется крупный инвестиционный проект в сфере туризма и отдыха.

Игорь Руденя подчеркнул – Тверская область должна быть конкурентной в сравнении с соседними регионами, эффективно решать вопросы демографии, развития экономики.

«На встрече с избранными главами регионов Президент Владимир Путин назвал основной задачей повышение качества жизни граждан. Помимо вопросов экономики важно обращать внимание на приведение в порядок наших территорий. На первый план выходит ремонт дворов, создание комфортной городской среды, доступных спортивных объектов. Это важно как для молодежи, так и для старшего поколения, которое ведет сегодня активный образ жизни», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – депутаты должны активно включаться в решение этих и других важных для жителей городов и районов задач, в том числе, это вопросы ЖКХ, приведения в порядок социальных учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области