Свыше 78 млн рублей предусмотрено в Тверской области на поддержку семейных ферм и сельхозпотребкооперативов в 2021 году

В Тверской области по итогам 2021 года в сельскохозяйственный оборот планируется ввести 15 375 га земель. Аграриям, реализующим культуртехнические мероприятия, предоставляются субсидии из областного бюджета. Эта и другие направления господдержки предприятий отрасли обсуждались на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2021 году ставка субсидии на компенсацию части затрат при реализации мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения суммарно составит 13 293 рубля за 1 га вводимой в оборот площади.

Потенциальными получателями субсидии могут стать пять предприятий из Зубцовского, Старицкого, Калязинского районов, Краснохолмского муниципального и Кашинского городского округов.

Еще одно приоритетное направление развития сельского хозяйства Верхневолжья – льноводство. Хозяйствам региона предоставляются субсидии на стимулирование производства и переработку льна-долгунца. В областном бюджете в 2021 году на эти цели предусмотрено 11,1 млн рублей. Ставка субсидии составляет 6 000 рублей за одну тонну произведенного и реализованного льноволокна.

Потенциальные получатели - 10 льносеющих хозяйств, расположенные в Бельском, Калязинском, Торжокском, Старицком районах, Нелидовском городском и Оленинском муниципальном округах.

На заседании обсуждалась также поддержка развития семейных ферм и улучшения материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Гранты на эти цели предоставляются на конкурсной основе и могут быть использованы на приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию сельхозобъектов, приобретение специализированной техники и оборудования. В 2021 году грантовая поддержка семейных ферм составляет 51 млн рублей, сельхозкооперативов - 27,6 млн рублей.

Данная мера поддержки реализуется в регионе с целью создания дополнительных рабочих мест в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области