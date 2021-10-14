Молодежь Тверской области может познакомиться с машиностроительными предприятиями региона в рамках акции «Неделя без турникетов»

В Тверской области проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов», направленная на развитие системы ранней профориентации подростков и молодежи Верхневолжья. Из-за распространения коронавирусной инфекции акция в регионе в четвертый раз проходит в онлайн-формате и организована только на Тверском вагоностроительном заводе и производственных площадках компании «Ключевые системы и компоненты».

Губернатор Игорь Руденя считает, что условия для профессионального самоопределения детей следует создавать еще в школе. Профориентационные мероприятия, временная трудовая занятость школьников, по мнению главы региона, является важнейшей частью подготовки будущих кадров для предприятий и организаций Тверской области.

Первой площадкой проведения акции стал Тверской вагоностроительный завод – ведущее машиностроительное производство в регионе и одно из крупнейших предприятий отрасли в стране.

В ходе виртуальной экскурсии на завод школьники и студенты колледжей увидели, как на ОАО «ТВЗ» изготавливают инновационную продукцию машиностроения и создают современные вагоны, узнали об участии предприятия в уникальных федеральных проектах и инициативах. В их числе – Всероссийский конкурс «Большая перемена 2021», направленный на выявление юных талантов в инженерной, научной сфере, туризме, предпринимательстве и других областях. Школьники - победители «Большой перемены» - проехали всю страну по Транссибу от Москвы до Владивостока и обратно на вагонах, произведенных на «ТВЗ». Завод построил комфортабельные двухэтажные вагоны для поезда «Байкальская сказка», который минувшим летом отправился от Москвы до Байкала по разработанному РЖД новому круизному маршруту.

Тверской вагоностроительный завод включен в процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества. В дни Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на заводе проходит Корпоративный чемпионат Трансмашхолдинга по стандартам WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии». Международное общественное движение WorldSkills, которое называют Олимпиадой навыков и компетенций, сравнивая движение WorldSkills с олимпийским, как раз и направлено на повышение престижа рабочих профессий.

«Акция «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, нацеленных на знакомство подрастающего поколения с машиностроительными предприятиями и популяризацию инженерных специальностей. Союз машиностроителей России заинтересован в привлечении в отрасль активных, энергичных, целеустремленных молодых специалистов», – отметил первый заместитель председателя Тверского регионального отделения «СоюзМаш России» Алексей Батогов.

В этом году акция охватила практически весь тверской регион: за два дня в ней приняли участие школьники и студенты из Твери, Ржева, Нелидово, Кашина, Бологого, Кимр, Вышнего Волочка, Западной Двины, Кувшиново, других городов и районов.

Мероприятия в рамках «Недели без турникетов» пройдут также на производственной площадке компании «Ключевые системы и компоненты», которая входит в Группу компаний «КСК». В Твери реализует масштабный проект – Промтехнопарк «КСК». Это первый в регионе частный промышленный технопарк, который объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года в третью неделю апреля и октября. Организатором акции в регионе выступило Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области