Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 304 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 124 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 411 886 человек, за последние сутки – 1691 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 113 768, в том числе за последние сутки их проведено 5 780.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 481 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 723 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 141

Конаковский район 5344

Ржев 3945

Калининский район 3169

Вышневолоцкий городской округ 3131

Кимры 2352

Торжок 2238

Кашинский городской округ 1679

Бологовский район 1506

Калязинский район 1468

Осташковский городской округ 1478

Бежецкий район 1443

Старицкий район 1442

Лихославльский район 1343

Нелидовский городской округ 1308

Максатихинский район 1051

Торопецкий район 950

Западнодвинский муниципальный округ 943

Оленинский муниципальный округ 916

Весьегонский муниципальный округ 854

Кувшиновский район 825

Рамешковский район 816

Торжокский район 747

Зубцовский район 691

Андреапольский муниципальный округ 649

Спировский район 610

Селижаровский муниципальный округ 602

Ржевский район 590

Кимрский район 472

Сонковский район 446

ЗАТО Озёрный 441

Пеновский муниципальный округ 416

Кесовогорский район 408

Сандовский муниципальный округ 381

Краснохолмский муниципальный округ 361

Фировский район 346

Бельский район 338

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 201

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области