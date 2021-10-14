Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 304 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 124 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 411 886 человек, за последние сутки – 1691 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 113 768, в том числе за последние сутки их проведено 5 780.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 481 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 723 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 141
Конаковский район 5344
Ржев 3945
Калининский район 3169
Вышневолоцкий городской округ 3131
Кимры 2352
Торжок 2238
Кашинский городской округ 1679
Бологовский район 1506
Калязинский район 1468
Осташковский городской округ 1478
Бежецкий район 1443
Старицкий район 1442
Лихославльский район 1343
Нелидовский городской округ 1308
Максатихинский район 1051
Торопецкий район 950
Западнодвинский муниципальный округ 943
Оленинский муниципальный округ 916
Весьегонский муниципальный округ 854
Кувшиновский район 825
Рамешковский район 816
Торжокский район 747
Зубцовский район 691
Андреапольский муниципальный округ 649
Спировский район 610
Селижаровский муниципальный округ 602
Ржевский район 590
Кимрский район 472
Сонковский район 446
ЗАТО Озёрный 441
Пеновский муниципальный округ 416
Кесовогорский район 408
Сандовский муниципальный округ 381
Краснохолмский муниципальный округ 361
Фировский район 346
Бельский район 338
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 201
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области