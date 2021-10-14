В Ржевском филиале Музей Победы представят новую школьную программу, посвященную Великой Отечественной войне

14 октября в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» впервые будет представлена новая программа «Ржев в пламени войны», созданная сотрудниками учреждения. Школьники района примут участие в цикле занятий, приуроченных к трагической дате – 80-летию начала оккупации Ржева.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Игорь Руденя.

В рамках программы школьники смогут пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые поделятся воспоминаниями о том времени, а также с детьми войны, жившими в городе во время оккупации. Кроме того, в музее будет представлена художественная экспозиция, состоящая в том числе из работ народного художника РФ Людмилы Юга «Непокоренный Ржев».

«Наша новая программа рассчитана на школьников с 5 по 8 классы. Ее участниками станут ученики школ Ржева и Ржевского района. Занятия будут проходить несколько раз в неделю», – отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года. Память о подвиге красноармейцев увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату, который открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко при участии Губернатора Тверской области Игоря Рудени и фронтовиков Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области