Военкомат нового формата откроется в Тверской области к весеннему призыву 2022 года

13 октября в Министерстве обороны РФ Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством заместителя Министра обороны России Тимура Иванова о строительстве в Тверской области объектов при поддержке федерального ведомства. Один из ключевых проектов – областной военный комиссариат нового формата.

Напомним, Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов. Тему впервые обсудили в июне 2021 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Губернатор Игорь Руденя на площадке Тверского суворовского военного училища.

«Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации, – сказал по итогам совещания Игорь Руденя. – Хочу поблагодарить за это решение Министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова. Также благодарим военных строителей, которые принимают активное участие в создании учреждений здравоохранения, социальных и гражданских объектов региона».

Пресс-служба Правительства Тверской области