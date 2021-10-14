Все автобусы общественного транспорта в Тверской области проходят регулярную дезинфекцию для профилактики COVID-19

Компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» продолжает соблюдение усиленных мер профилактики коронавируса в общественном транспорте. Все автобусы дезинфицируют при каждом возвращении в парк и в течение дня – на конечных остановках маршрутов.

Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обрабатываются сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности. При этом соблюдаются все нормы безопасности.

«На предприятии ведется строгий контроль над состоянием здоровья водителей автобусов, – рассказал Анатолий Румянцев, генеральный директор «Верхневолжского АТП». – Перед выходом на смену все сотрудники проходят медицинский осмотр, у них измеряется температура. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для рук. Летом для водителей и их семей была организована вакцинация прямо на предприятии».

«Верхневолжское АТП» призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, использовать в автобусах средства защиты органов дыхания, соблюдать правила личной гигиены, необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, пользоваться безналичной оплатой проезда.

В автобусах общественного транспорта Тверской области регулярно раздают бесплатные защитные маски. 11 октября акция прошла в городе Кимры. Мероприятия также проводились в Твери и Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области