В Нелидово Тверской области возводят Храм в честь Иоанна Кронштадтского

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В городе Нелидово Тверской области идет строительство Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он возводится по благословению митрополита Виктора. Общественность Нелидовского городского округа призывает жителей Верхневолжья присоединиться к благому делу.
Камень в основание будущего храма был заложен в 2001 году. За 20 лет благодаря помощи меценатов и жителей Тверской области подведено под купола здание. В этом году установлена центральная апсида над алтарной частью и две боковые апсиды.
Следующий этап работ – покрытие кровли, установка четырех малых куполов, двух боковых апсид и четырех куполов на башнях. Их необходимо завершить, чтобы бетонные перекрытия и кладка не разрушились под воздействием осадков и холода. Помочь в завершении строительства Храма может каждый житель Верхневолжья.
Реквизиты Фонда строительства Храма Иоанна Кронштадтского и благоустройства города Нелидово:
ИНН 6912997055
КПП 691201001
р/счет 40703810706000000624
Филиала Центральный банк ПАО Банка «ФК Открытие»
К/счет 30101810945250000297
Бик 044525297
Дополнительная информация – по телефону 8-906-650-42-67.
Пресс-служба Правительства Тверской области