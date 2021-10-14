В Нелидово Тверской области возводят Храм в честь Иоанна Кронштадтского

В городе Нелидово Тверской области идет строительство Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он возводится по благословению митрополита Виктора. Общественность Нелидовского городского округа призывает жителей Верхневолжья присоединиться к благому делу.

Камень в основание будущего храма был заложен в 2001 году. За 20 лет благодаря помощи меценатов и жителей Тверской области подведено под купола здание. В этом году установлена центральная апсида над алтарной частью и две боковые апсиды.

Следующий этап работ – покрытие кровли, установка четырех малых куполов, двух боковых апсид и четырех куполов на башнях. Их необходимо завершить, чтобы бетонные перекрытия и кладка не разрушились под воздействием осадков и холода. Помочь в завершении строительства Храма может каждый житель Верхневолжья.

Реквизиты Фонда строительства Храма Иоанна Кронштадтского и благоустройства города Нелидово:

ИНН 6912997055

КПП 691201001

р/счет 40703810706000000624

Филиала Центральный банк ПАО Банка «ФК Открытие»

К/счет 30101810945250000297

Бик 044525297

Дополнительная информация – по телефону 8-906-650-42-67.

Пресс-служба Правительства Тверской области