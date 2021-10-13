При поддержке Минобороны России в Тверской области вводят новый детский сад, строят спортивные объекты, детские поликлиники и развивают парк «Россия – Моя история»

Тверская область совместно с Министерством обороны Российской Федерации реализует сразу несколько крупных проектов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Их реализацию обсудили 13 октября в Москве Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.

«В рамках сотрудничества с Министерством обороны Российской Федерации в текущем году мы сдаем новый детский сад в городе Вышний Волочёк. На следующий год запланировано строительство спортивных объектов в Твери – крытого футбольного манежа, гребной базы на реке Волга, по региону – детских высокотехнологичных поликлиник», – сообщил Игорь Руденя по итогам совещания.

Напомним, новые детские поликлиники планируется ввести в Твери, Торжке и Кимрах.

Речь также шла о развитии мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Твери.

«Работа идет в плановом режиме. В ближайшее время будут завершены объекты, которые находятся в периметре парка – МФЦ, амфитеатр, военторг, фуд-корты. Очень важно, что на площадке парка будут созданы отдельные зоны для подрастающего поколения – детские игровые площадки, электронные тиры. Уверен, все это будет пользоваться популярностью у гостей парка», – отметил Губернатор.

Строительство мультимедийных парков «Россия – Моя история» – инициатива Президента РФ Владимира Путина. «Россия – Моя история» – современный мультимедийный комплекс, где с помощью новейших технологий представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней.

Около 30% от общей экспозиции парка в Твери займет региональный контент, где будет отражена история районов Верхневолжья. В разработке этой составляющей участвуют краеведы, историки, эксперты сфер культуры и туризма региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области