В Тверской области для стационарных учреждений соцзащиты закупят автотранспорт

В Верхневолжье в 2021 году на укрепление материально-технической базы ряда социальных учреждений направят дополнительно 3,7 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Для Трояновского психоневрологического интерната будет приобретён грузопассажирский автомобиль. Для Торопецкого психоневрологического интерната и Ржевского дома-интерната закупят легковые автомобили. Это позволит обеспечить комфортную доставку проживающих в стационарных социальных учреждениях в медицинские организации.

«Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях», - считает Игорь Руденя.

Также средства направят на закупку кроватей и матрасов для Кимрского психоневрологического интерната. Для учреждения такого же типа в Торжке приобретут медицинское оборудование, включая холодильники для хранения медикаментов.

Ранее в этом году на укрепление материально-технической базы 10 стационарных социальных учреждений Тверской области было направлено 15,3 млн рублей. Работы проведены в Вышневолоцком и Ржевском домах-интернатах, Грузинском, Кимрском, Нелидовском, Торжокском, Трояновском, Удомельском психоневрологических интернатах, Доме милосердия и Тверском геронтологическом центре. В том числе, выполнены капитальные ремонты помещений, сетей водоснабжения, системы пожарной безопасности, приобретен кухонный инвентарь и прачечное оборудование, обновлена мебель.

Пресс-служба Правительства Тверской области