Музей школы в селе Холмец Оленинского района назван лучшим среди школьных музеев Тверской области

Музей Победы подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны. В Тверской области лучшей признана экспозиция музея школы села Холмец Оленинского района, которая посвящена подвигу медиков в период 1941-1945 годов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня в школьных музеях ведется большая патриотическая работа, стараниями педагогов и учеников сохраняется память об историческом прошлом Верхневолжья.

Силами педагогов и учеников в музее боевой славы Холмецкой школы была создана экспозиция «Мужество и стойкость военврачей и санитаров 158-й Лиозненско-Витебской дважды Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии». Выставка рассказывает о создании дивизии, ее боевом пути, работе военврачей и санитарок на фронте, подвигах медицинских работников.

Благодаря победе на Всероссийском конкурсе команда школы станет участником 1-го Всероссийского форума школьных музеев, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 20 ноября 2021 года.

Всего во Всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев участвовало более 1180 команд из 85 регионов России. В число победителей вошло по одной команде от каждого региона. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса https://schoolvictorymuseum.ru/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-vystavku-shkolnykh-muzeev/

Пресс-служба Правительства Тверской области