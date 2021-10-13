Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 297 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 096 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 150 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 107 988, в том числе за последние сутки их проведено 3 954.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 715 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 017

Конаковский район 5318

Ржев 3931

Калининский район 3157

Вышневолоцкий городской округ 3126

Кимры 2348

Торжок 2232

Кашинский городской округ 1678

Бологовский район 1505

Калязинский район 1467

Осташковский городской округ 1471

Бежецкий район 1434

Старицкий район 1433

Лихославльский район 1343

Нелидовский городской округ 1299

Максатихинский район 1043

Торопецкий район 950

Западнодвинский муниципальный округ 943

Оленинский муниципальный округ 907

Весьегонский муниципальный округ 854

Кувшиновский район 822

Рамешковский район 815

Торжокский район 741

Зубцовский район 690

Андреапольский муниципальный округ 648

Спировский район 606

Селижаровский муниципальный округ 595

Ржевский район 589

Кимрский район 470

Сонковский район 445

ЗАТО Озёрный 441

Пеновский муниципальный округ 414

Кесовогорский район 401

Сандовский муниципальный округ 375

Краснохолмский муниципальный округ 356

Фировский район 342

Бельский район 331

Лесной муниципальный округ 224

Молоковский район 201

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области