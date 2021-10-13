Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 297 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 096 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 150 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 107 988, в том числе за последние сутки их проведено 3 954.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 70 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 715 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 017
Конаковский район 5318
Ржев 3931
Калининский район 3157
Вышневолоцкий городской округ 3126
Кимры 2348
Торжок 2232
Кашинский городской округ 1678
Бологовский район 1505
Калязинский район 1467
Осташковский городской округ 1471
Бежецкий район 1434
Старицкий район 1433
Лихославльский район 1343
Нелидовский городской округ 1299
Максатихинский район 1043
Торопецкий район 950
Западнодвинский муниципальный округ 943
Оленинский муниципальный округ 907
Весьегонский муниципальный округ 854
Кувшиновский район 822
Рамешковский район 815
Торжокский район 741
Зубцовский район 690
Андреапольский муниципальный округ 648
Спировский район 606
Селижаровский муниципальный округ 595
Ржевский район 589
Кимрский район 470
Сонковский район 445
ЗАТО Озёрный 441
Пеновский муниципальный округ 414
Кесовогорский район 401
Сандовский муниципальный округ 375
Краснохолмский муниципальный округ 356
Фировский район 342
Бельский район 331
Лесной муниципальный округ 224
Молоковский район 201
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области