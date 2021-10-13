Прививка от коронавируса снижает риски тяжелого течения COVID-19 и возникновения тромбоза

13 октября – Всемирный день борьбы с тромбозом. В группе риска развития тромбоза находятся, в том числе люди, болеющие COVID-19 или перенесшие коронавирусную инфекцию. Специалисты отмечают – снизить риски может вакцинация против коронавируса.

«Коронавирусная инфекция – это заболевание, которое характеризуется активацией системы свертывания крови, что в наиболее тяжелых случаях может приводить к развитию тромбозов и тромбоэмболий. При коронавирусе могут возникнуть как артериальные тромбозы – инфаркт миокарда, инсульт, так и венозные – тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии. Они развиваются преимущественно при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Опасность тромбозов в том, что в некоторых случаях они могут быть непосредственной причиной смерти», – рассказывает заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Воробьёва.

По данным врачей, вакцинированные граждане, даже если они заболели коронавирусом, переносят инфекцию в более легкой форме. А значит, снижается вероятность развития тромбозов.

Специалисты также напоминают – в развитии тромбозов при коронавирусе также играют роль факторы риска, не связанные с инфекцией. Это пожилой возраст, курение, ожирение, повышенное артериальное давление, наличие сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета и ряд других. Дополнительными рисками венозных тромбозов являются недавняя операция, травма, онкологические заболевания, беременность и ранний послеродовый период, иммобилизация (неподвижность/малоподвижность). Последний фактор присутствует у всех госпитализированных пациентов, вынужденных соблюдать постельный режим или находящихся в отделениях реанимации.

В Верхневолжье на данный момент прививку сделали 410 195 человек. За предыдущие сутки, 12 октября, вакцинировался 1771 человек. Запас вакцины в регионе составляет более 153 тыс. доз.

Для повышения доступности вакцинации против коронавируса по поручению Губернатора Игоря Рудени в Твери начнут работать мобильные пункты, где каждый желающий сможет сделать прививку.

18 и 19 октября передвижные пункты будут работать на площадках у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный. Всего в Твери планируется создать 16 таких площадок.

Сейчас без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области