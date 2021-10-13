В ДЕНЬ КРИМИНАЛИСТОВ

19 октября 1954 года Генеральным прокурором СССР было подписано указание «О работе прокурора-криминалиста». В 2007-2011 годах в связи с реформированием органов прокуратуры, выделения из их структуры следствия и образованием нового следственного органа - Следственного комитета Российской Федерации – служба прокуроров-криминалистов преобразовалась в службу следователей-криминалистов.

Однако все эти годы неизменным оставалось предназначение этой службы: осуществление организационных и практических мер по повышению качества расследования, предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений; внедрение в практику расследования и раскрытия преступлений современных возможностей криминалистики и судебной экспертизы, научных рекомендаций, передового опыта, а также повышение профессионального уровня следственных кадров.

В следственном управлении по Тверской области отдел криминалистики создан с момента образования Следственного комитета Российской Федерации. В его состав в настоящее время входят 13 сотрудников, обладающих высоким профессиональным и жизненным опытом. Как и прежде, приоритетным направлением в работе этого отдела остается оказание практической помощи следователям на месте происшествия.

Основной состав отдела криминалистики в прошлом опытные следователи, поэтому они успешно, в любое время суток выезжают на места совершения наиболее сложных и резонансных преступлений и оказывают практическую помощь следователям по обнаружению, фиксации, изъятию вещественных доказательств, планированию и организации первоначальных следственных действий. В проведении наиболее сложных и важных следственных действий, связанных с получением доказательственной базы следователи-криминалисты принимают личное участие. Благодаря практической и методической помощи криминалистов в организации расследования и проведении отдельных следственных действий ежегодно раскрываются десятки преступлений.

Обеспечить принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление - профессиональное кредо сотрудников службы криминалистики. Именно поэтому одним из важнейших направлений их деятельности является раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы, этому направлению придается особое значение, особенно в части расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

Коллектив следственного отдела по г. Конаково следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области поздравляет сотрудников отдела криминалистики, с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия.

Д. ХРУСТАЛЕВ,

и.о. руководителя отдела, подполковник юстиции.