Тверская область проведет фестиваль «Андреевские дни», посвященный 160-летию основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов

16 и 17 октября 2021 в Твери и Вышнем Волочке пройдет Всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный 160-летию Василия Васильевича Андреева, основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, фестиваль является важным событием в культурной жизни страны и Тверской области, служит сохранению уникальных традиций Верхневолжья и наследия России, способствуют приобщению жителей и молодежи к народному искусству.

В фестивале примут участие любительские, профессиональные коллективы и солисты. На фестиваль приглашены оркестр национальных инструментов «Русские звоны» из Москвы, ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» из Дмитрова.

Тверскую область представят оркестр русских народных инструментов колледжа им. М.П. Мусоргского; муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева и ансамбль народной музыки «Калина-Арт» из Твери; коллективы «Кимрячок», «Наигрыш» и ансамбль русских народных инструментов «Калинка» из города Кимры; солист Глеб Варламов из Вышнего Волочка.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Учредители и организаторы фестиваля – Министерство культуры Тверской области, областной Дом народного творчества при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Свою историю фестиваль «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежецкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

Памяти В.В. Андреева также посвящен всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится в Твери. Кроме того, студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

В Бежецке, на родине виртуоза, дирижера и композитора, открыт музей музыканта, установлен памятник знаменитому земляку. Местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области