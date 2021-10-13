В деревне Волговерховье Тверской области завершилось строительство инфраструктуры для обеспечения связи 4G

В деревне Волговерховье, которая входит в туристско-рекреационный кластер «Селигерия», завершилось строительство инфраструктурных объектов для обеспечения связи 4G. Проект реализован ПАО «МТС». Качественное покрытие сетью сотовой связи сможет обеспечить интернетом путешественников даже в высокий сезон отдыха и простимулирует рост потока в регион самостоятельных туристов.

Поручение об улучшении качества мобильной связи было дано Губернатором Игорем Руденей по итогам посещения деревни Волговерховье вместе с руководителем Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

По мнению главы региона, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

По данным BigData МТС чаще всего к истоку Волги приезжают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода, Ярославля, Смоленска, Владимира. За последний год туристический поток в туристско-рекреационный кластер «Селигерия» вырос в 2,5 раза – гости региона приезжают познакомиться с истоком Волги, Ольгинским монастырем, уникальным памятником деревянного зодчества 16 века – церковью Рождества Иоанна Предтечи.

«Только на знаменитый Волжский крестный ход каждый год в Тверскую область приезжают больше 2 тысяч верующих – для них мобильная связь также станет возможностью комфортно общаться, решать организационные и бытовые вопросы. Я уверена, что качественное покрытие сетью сотовой связи простимулирует рост числа самостоятельных путешественников, которые привыкли выстраивать свой маршрут свободно, основываясь на фото в инстаграм и читая отзывы в интернете», – прокомментировала директор МТС в Тверской области Екатерина Орлова.

Пресс-служба Правительства Тверской области