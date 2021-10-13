В Тверской области обновят техническое оборудование в детских театрах

Федеральные средства, выделенные Тверской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, направят на закупку оборудования для Тверского театра юного зрителя и Тверского театра кукол. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 12 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона неоднократно подчёркивал: театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, поэтому важно создавать условия для развития этих учреждений.

В 2021 году для Тверского театра кукол будет закуплено оборудование

для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов, в Театр юного зрителя приобретут оборудование для систем освещения.

Всего на эти цели направят свыше 4,9 млн рублей, из них средства федерального бюджета – более 4,1млн рублей, областного – 788 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области