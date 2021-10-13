В Тверской области внедряется новая система обращения с безнадзорными животными

Комплекс мер, направленных на внедрение в Тверской области современной системы обращения с безнадзорными животными, принят на заседании регионального Правительства, которое 12 октября провёл Губернатор Игорь Руденя. Утверждён порядок организации приютов, осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и контроля в данной сфере.

«Эта тема привлекает внимание общественности, не оставляет никого равнодушными. Нами принято решение о запуске новой системы обращения с безнадзорными животными. Считаем, что это важная работа, показатель культуры общества. Мы сделали ставку на общественников, которые небезразличны к судьбе этих животных. Провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой работе», - отметил Игорь Руденя, комментируя вопрос представителя СМИ после заседания.

Организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства войдет отлов и транспортировка животных в приюты, их чипирование - для контроля численности и внесения данных о них в единую базу. Все действия будут проводиться специализированными средствами и гуманными способами, не приводящими к увечьям, травмам и гибели животных.

После того, как животное будет доставлено в приют, его поместят на карантин, затем стерилизуют, вакцинируют, при необходимости – назначат лечение, а также проведут маркировку. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если хозяева не найдутся, по истечению 20 дней неагрессивных животных, не представляющих опасность для граждан, вернут в естественную среду обитания. Остальные животные останутся жить в приюте.

Приюты для бездомных животных в Тверской области будут находиться в ведении некоммерческих организаций. Всего создадут четыре таких специально оборудованных комплекса с системами водоснабжения и водоотведения, электротеплоснабжения и наружного освещения.

Приюты появятся в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Там будут созданы помещения для приёма животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула. При этом будут учтены нормы содержания животных, включая размеры клеток и вольеров.

В Тверской области в сфере обращения с животными будет осуществляться региональный государственный контроль в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области