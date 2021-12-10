В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды будет благоустроено 80 общественных территорий и дворов

В 2022 году в 39 муниципалитетах Верхневолжья будет благоустроено 20 дворов и 60 общественных территорий - парки, набережные, мемориалы, скверы, площади, улицы и бульвары, спортивно-досуговые зоны. Вопрос рассмотрен 12 октября на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работы на объектах проведут за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования благоустройства составит 360 млн рублей.

«Задача – не просто создание комфортной городской среды, но и благоустройство общественных пространств из более качественных материалов. Видим большую востребованность по приведению в порядок парковых зон. Акцент также будет сделан на дворовые территории. Это то, с чем каждый житель сталкивается ежедневно», - прокомментировал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения.

К первой группе отнесены девять территорий, где проживает свыше 20 тысяч человек. Это Тверь, Бежецкий и Бологовский районы, Вышневолоцкий и Удомельский городские округа, Кимры, Конаково, Ржев и Торжок. В 2022 году там приведут в порядок 17 общественных и 1 дворовую территорию.

Поддержку на реализацию проектов получат также населенные пункты с численностью жителей от 8 тысяч до 20 тысяч человек – Калязинский и Торопецкий районы, Кашинский, Нелидовский и Осташковский городские округа, ЗАТО Озёрный, Кувшиново, Лихославльский и Западнодвинский муниципальные округа. Там благоустроят 7 дворов и 15 общественных пространств.

В поселениях с численностью населения от 3,5 тысячи до 8 тысяч человек отремонтируют 4 двора и 19 общественных территорий. Это Андреапольский, Весьегонский, Краснохолмский, Пеновский, Рамешковский, Селижаровский, Спировский, Оленинский муниципальные округа, Старица, Сонково, Зубцов, Максатиха, посёлок Калашниково, Кесовогорский район.

В четвертую группу населенных пунктов, где проживает от 1 до 3,5 тысячи человек, вошли поселки Великооктябрьский, Фирово, Жарковский, Молоково, Сандово, Лесное и город Белый. В 2022 году на их территории будут благоустроены 8 дворов и 9 общественных пространств.

Пресс-служба Правительства Тверской области