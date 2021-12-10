Тверская область на выставке «Золотая осень» договорилась о сотрудничестве с Бельгией в развитии льняного комплекса Верхневолжья и мясного скотоводства

Подведены итоги участия Тверской области в 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». В частности, достигнуты договоренности, направленные на развитие льняного комплекса Верхневолжья.

Определяя стратегию развития Тверской области на ближайшие 5 лет на форуме муниципальных образований в сентябре этого года, Губернатор Игорь Руденя назвал льняной комплекс в числе приоритетных направлений АПК вместе с молочным, мясным животноводством и растениеводством.

На «Золотой осени» Тверская область подписала соглашение о намерениях с ООО «Румелко-Агро» о возможности произвести посевы льна-долгунца на площади 1500-2000 га в регионе. «Румелко-Агро» – один из крупнейших инвесторов в АПК Тверской области, заявивший создание в регионе молочно-товарной фермы более чем на 10 тыс. голов дойного стада, а также молокоперерабатывающего завода.

Прошли деловые переговоры делегации Верхневолжья с представителем Посольства Бельгии о сотрудничестве с лидером мирового производства льняной техники – компанией Union machines – в рамках создания в регионе машинно-технической станции для развития льняного комплекса. Кроме того, обсуждались вопросы мясного скотоводства, внедрения высокопродуктивной породы крупного рогатого скота бельгийской селекции Belgian blue.

Тверская область также подписала соглашение с ООО «Рассвет» о создании на территории Верхневолжья молочно-товарной фермы на 2800 голов. Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 млрд рублей.

Подписано соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК.

С ООО «Развитие Девелопмент» заключен договор о реализации инвестпроекта по строительству завода, где будут производить органические удобрения.

Специалисты областного Минсельхоза провели встречи и переговоры с отраслевыми Министерствами других регионов. С Министерством республики Калмыкия обсуждалось развитие мясного и молочного животноводства, с Министерством Смоленской области – льняной отрасли.

На главном аграрном форуме России свою продукцию представили более 20 самых узнаваемых предприятий Тверской области. Прошли презентации ведущих производств – молочного, мясного, льняного направлений, кондитерских изделий, варенья и воды.

Большой интерес у посетителей выставки вызвала дегустация продукции Верхневолжья – «Мармеладной сказки», «Верещагинских сыров», изделий «Волжского пекаря».

В разделе «Животноводство и племенное дело» пушных зверей представили зверохозяйства Тверской области – ООО «Меха», ООО «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района, ООО «Зверохозяйство Знаменское» Торопецкого района.

Тверская область ежегодно участвует в выставке «Золотая осень», который на протяжении более 20 лет является главным аграрным форумом страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области