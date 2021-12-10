Правоохранители провели проверку по информации о готовящихся преступлениях в учебных организациях Тверской области – она не нашла подтверждение

В Тверской области правоохранители проводят проверку в связи с поступившей 12 октября информацией о возможных преступлениях в ряде образовательных организаций региона. Эта информация не нашла подтверждение.

Просьба жителям Тверской области сохранять спокойствие и при поступлении подобной информации незамедлительно сообщать о ней по телефонам доверия правоохранительных органов: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

Напоминаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об угрозах террористического характера, вне зависимости от места нахождения лица, совершающего данное нарушение. В соответствии со ст. 207 УК РФ ответственность, в том числе предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Также напоминаем об уголовной ответственности по ст. 207.1 за размещение недостоверной информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

Пресс-служба Правительства Тверской области