Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 946 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 408 424 человека, за последние сутки – 1420 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 104 034, в том числе за последние сутки их проведено 3 231.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 69 880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 707 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 23 911

Конаковский район 5293

Ржев 3916

Калининский район 3141

Вышневолоцкий городской округ 3118

Кимры 2346

Торжок 2217

Кашинский городской округ 1678

Бологовский район 1497

Калязинский район 1464

Осташковский городской округ 1469

Бежецкий район 1427

Старицкий район 1429

Лихославльский район 1340

Нелидовский городской округ 1297

Максатихинский район 1041

Торопецкий район 942

Западнодвинский муниципальный округ 936

Оленинский муниципальный округ 901

Весьегонский муниципальный округ 854

Кувшиновский район 811

Рамешковский район 809

Торжокский район 734

Зубцовский район 687

Андреапольский муниципальный округ 647

Спировский район 604

Ржевский район 585

Селижаровский муниципальный округ 587

Кимрский район 470

Сонковский район 445

ЗАТО Озёрный 439

Пеновский муниципальный округ 411

Кесовогорский район 401

Сандовский муниципальный округ 369

Краснохолмский муниципальный округ 356

Фировский район 337

Бельский район 331

Лесной муниципальный округ 224

Молоковский район 201

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области