Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 946 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 408 424 человека, за последние сутки – 1420 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 104 034, в том числе за последние сутки их проведено 3 231.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 69 880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 707 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 23 911
Конаковский район 5293
Ржев 3916
Калининский район 3141
Вышневолоцкий городской округ 3118
Кимры 2346
Торжок 2217
Кашинский городской округ 1678
Бологовский район 1497
Калязинский район 1464
Осташковский городской округ 1469
Бежецкий район 1427
Старицкий район 1429
Лихославльский район 1340
Нелидовский городской округ 1297
Максатихинский район 1041
Торопецкий район 942
Западнодвинский муниципальный округ 936
Оленинский муниципальный округ 901
Весьегонский муниципальный округ 854
Кувшиновский район 811
Рамешковский район 809
Торжокский район 734
Зубцовский район 687
Андреапольский муниципальный округ 647
Спировский район 604
Ржевский район 585
Селижаровский муниципальный округ 587
Кимрский район 470
Сонковский район 445
ЗАТО Озёрный 439
Пеновский муниципальный округ 411
Кесовогорский район 401
Сандовский муниципальный округ 369
Краснохолмский муниципальный округ 356
Фировский район 337
Бельский район 331
Лесной муниципальный округ 224
Молоковский район 201
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области