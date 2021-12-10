Почётный гражданин города Твери Генрих Левкович: «Берегите себя! Сделайте прививку от коронавируса»

В Верхневолжье продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 408 424 человека. За предыдущие сутки, 11 октября, вакцинировались 1420 человек. Запас вакцины в регионе составляет свыше 155 тыс. доз.

В Тверской области растёт заболеваемость Сovid-19, в частности среди граждан старшего возраста.

«Сегодня важно предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», – отметил Игорь Руденя на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 11 октября.

Как отмечают специалисты, увеличилось количество тяжелых течений болезни среди жителей старше 60 лет. При этом, по словам врачей, ранее вакцинированные граждане переносят коронавирусную инфекцию в более лёгкой форме.

«Я призываю жителей Тверской области сделать прививку против коронавируса. У меня много примеров из личного общения со своими товарищами и друзьями. С теми, кто сделал прививку и выздоровел. Кто не делал прививку, некоторые ушли из жизни, к сожалению. Лично я вакцинировался. Сейчас подошёл срок делать ревакцинацию. Берегите себя!», - обратился к жителям региона председатель Тверского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин города Твери, генерал-майор авиации Генрих Левкович.

Одна из дополнительных мер защиты здоровья жителей - реализация проекта мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Это позволит сделать процесс вакцинации для граждан более удобным. С 18 октября в Твери начнут работать две специализированные машины, где прививку сможет сделать любой желающий.

Первыми точками передвижных пунктов станут территория у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и площадка у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный. Здесь автомобили будут находиться 18 и 19 октября с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Запись на вакцинацию не требуется.

Всего в Твери планируется создать 16 мест, где будут работать мобильные пункты. Их адреса будут сообщены дополнительно.

Планируется, что с 18 октября по 2 ноября в передвижных пунктах можно будет сделать прививку первым компонентом, а с 8 по 23 ноября – вторым компонентом.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351 .

Пресс-служба Правительства Тверской области