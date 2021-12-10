Более 260 кг продуктов передали в сентябре жители Тверской области людям, нуждающимся в поддержке

38 многодетных семей Тверской области и 48 человек в непростой жизненной ситуации получили в сентябре дополнительную поддержку от неравнодушных жителей Верхневолжья, которые собрали для этих целей более 260 кг продуктов. Это стало возможным благодаря проекту Фонда Твери, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на помощь одиноким пожилым людям, многодетным семьям и другим категориям жителей, которым необходимы внимание и забота.

В магазинах «Магнит» в Тверской области создана сеть постоянно действующих благотворительных боксов. Сюда любой человек может положить продукты длительного срока хранения.

Стать участником акции может каждый житель Верхневолжья. В Твери боксы установлены в магазинах «Магнит» по адресам: Рябеевское шоссе, д. 14; б-р Цанова, д. 1Б; ул. Оснабрюкская, д. 38; Октябрьский пр., д. 30; ул. Луначарского, д. 18; ул. Можайского, д. 61.

В поселке Рамешки боксы расположены в магазине на ул. Советская, 25; в Удомле – на ул. Космонавтов, 2Б; в Конаково – на ул. Баскакова, 5; в Бежецке – на ул. Кашинская, д. 4; в Весьегонске – на ул. Станционная, д. 22; в Кашине – на Калининском шоссе, д. 2; в городе Кимры – на ул. 50 лет ВКЛСМ д. 66; в поселке Сонково – на ул. Луначарского д. 6.

Подробная информация об этом и других проектах Фонда Твери – на https://fondtveri.ru/tekushhie-proekty/

Пресс-служба Правительства Тверской области