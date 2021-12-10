Итоги трудовой занятости подростков летом 2021 года рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

Итоги трудовой занятости подростков в летний период 2021 года и задачи в данной сфере на 2022 год рассмотрят 12 октября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Обеспечение временной занятости подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. Сегодняшние подростки – наш кадровый резерв. Необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду, в том числе на высокотехнологичных предприятиях», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области с 2016 года ведется работа по расширению программы трудоустройства подростков. Прежде всего, усилия направлены на увеличение количества временных рабочих мест для школьников во внебюджетной сфере. Это позволяет подросткам получить первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для Тверской области отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT.

Кроме того, на заседании регионального Правительства рассмотрят вопросы развития ЖКХ, реализации программы формирования комфортной городской среды в 2022 году, социальной поддержки граждан, формирования в Тверской области современной системы обращения с домашними животными без владельцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области