В Твери начнут действовать мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции

Предложения о дополнительных мерах защиты здоровья жителей Тверской области были рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 11 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи чем многие регионы принимают радикальные решения. В Тверской области действуют ограничения на посещение массовых мероприятий. При этом мы продолжаем считать, что экономика должна быть открытой, а все необходимые структуры должны работать. Сегодня важно предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», – отметил Игорь Руденя.

Одним из таких нововведений станет реализация проекта мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. С 18 октября в Твери начнут работать две специализированные машины, где прививку сможет сделать любой желающий.

Первыми точками, где будут расположены передвижные пункты, станут территория у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и площадка у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный. Здесь автомобили будут находиться 18 и 19 октября с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Запись на вакцинацию не требуется. Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут вакцинировать от 40 до 50 человек.

Всего в Твери планируется создать 16 мест, где будут работать мобильные пункты. Их адреса будут сообщены дополнительно.

Планируется, что с 18 октября по 2 ноября в передвижных пунктах можно будет сделать прививку первым компонентом, а с 8 по 23 ноября – вторым компонентом.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351 .

Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. В связи с этим в Верхневолжье расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Обязательная иммунизация введена для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, для жителей региона, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток).

Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Согласно внесённым изменениям, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована до 6 ноября 2021 года, до 6 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области