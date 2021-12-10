Губернатор Игорь Руденя поздравил с 95-летием фронтовика, участника Парада Победы 1945 года Николая Александровича Карпова

11 октября 95-летие отмечает житель Твери, фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Николай Александрович Карпов. С юбилеем Николая Александровича поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваша фронтовая биография, мужество, отвага и преданность Родине вызывают глубочайшее уважение. В 1945 году Вам довелось участвовать в историческом Параде Победы. После войны Вы внесли вклад в укрепление обороноспособности Отечества. На тверской земле реализовали себя в строительстве, многое сделали для развития нашего региона, воспитания новых поколений патриотов Родины. Благодарю Вас за подвиг, за пример того, как нужно любить и беречь свою Родину. Здоровья Вам и благополучия еще на долгие годы», – обратился к ветерану Игорь Руденя.

17-летний Николай Карпов 7 декабря 1943 года стал курсантом Московской центральной военно-технической школы дрессировщиков. Новобранцев по ускоренному курсу готовили к минно-подрывному делу с помощью собак-минёров.

В мае 1944 года весь курс отправили на фронт под Псков. Николай Карпов был прикомандирован сапером-минёром в 608-й стрелковый полк 146-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. К тому времени дивизия уже несколько месяцев стояла в обороне и готовилась к наступлению для освобождения города Острова. 19 июля 1944 года 146-я дивизия 3-го Прибалтийского фронта перешла в наступление. Форсировали реку Великую, а через два дня город Остров был взят. За освобождение города Верховный главнокомандующий объявил всем солдатам, офицерам и генералам 146-й стрелковой дивизии благодарность. Дивизия была награждена орденом и получила имя Островской.

Не раз приходилось Николаю Александровичу обезвреживать минные поля. За разминирование 250-метровой нейтральной полосы – а это более 80 взрывоопасных находок – его наградили первой медалью «За отвагу». Всегда рядом с ним была верная собака Норка. На его счету более 2000 обезвреженных мин, несколько сотен из них нашла именно Норка.

30 декабря 1944 года вышел приказ об отправке 70 минеров Прибалтийского фронта в Москву для продолжения учебы в Центральной военно-технической школе дрессировщиков. И уже курсантом Николай Александрович принял участие в Параде Победы 1945 года.

После войны Николай Александрович Карпов продолжил службу в Вооруженных Силах. Несколько лет отдал работе в строительной отрасли: в Калинине прошел путь от мастера до заместителя директора Строительного комбината города. Затем трудился в производственном объединении «Калининсель-стройконструкция» Минсельстроя РСФСР.

Пресс-служба Правительства Тверской области