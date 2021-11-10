По территории Тверской области пройдёт велодорога «Москва – Санкт-Петербург»

11 октября Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по вопросам строительства на территории Тверской области велодороги «Москва – Санкт-Петербург». Предполагается, что протяжённость маршрута в Верхневолжье составит 424,9 км. В обсуждении приняли участие представители компании «Вело1», которая осуществляет проектирование и строительство велодороги.

В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа.

«Первый этап – это Дубна-Конаково. Дальше дорога идёт по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала. Кроме того, есть достаточно интересные места, которые находятся рядом с основным расположением трассы, это, в том числе Исток Волги, в Торжке – несколько интересных усадеб», – отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: велодорога на всём её протяжении должна отвечать всем требованиям безопасности, быть удобной и комфортной для туристов. Губернатор также поручил проработать вопрос дальнейшего содержания дороги.

Протяженность пилотного участка «Дубна–Конаково» составит около 28,7 км. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы. В этом году планируется начать строительные работы.

Велодорога «Москва – Санкт-Петербург» пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Веломаршрут обеспечит возможность посещения более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велосервисов на железнодорожных станциях, в частности, парковок и велопрокатов.

В настоящее время ведутся работы по строительству участка протяженностью 55 км в Московской области, которые планируется завершить до конца 2021 года. В сентября текущего года открылся участок «Яхрома – причал Ударная» протяженностью 22 км, пролегающий вдоль канала им. Москвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области