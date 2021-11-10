Школьники и студенты Тверской области почтят память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

22 октября в Тверской области пройдёт областная молодежная патриотическая акция «День белых журавлей», которая проводится в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Участие в ней примут представители военно-патриотических объединений, юнармейцы, школьники, студенты, а также все желающие жители Тверской области.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Акция пройдет у памятных и мемориальных мест городов и сёл с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Участники должны будут заранее изготовить бумажных журавликов, которые возложат к подножию монументов в день акции. Будет объявлена минута молчания в память о погибших воинах.

Акция продолжится в социальных сетях. Участники возложения выложат видеоролики и фотографии с официальными хештегами – #ДеньБелыхЖуравлей69 и #ВечнаяПамятьГероям.

Подробную информацию о проведении и участии в акции можно узнать в Комитете по делам молодежи Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7 или по телефону: (4822) 32-11-68.

Пресс-служба Правительства Тверской области