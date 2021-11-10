Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 октября 2021 г.





По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 920 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 299 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 407 004 человека, за последние сутки – 284 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 100 803, в том числе за последние сутки их проведено 401.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 69 587 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 704 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 23 799

Конаковский район 5283

Ржев 3901

Вышневолоцкий городской округ 3114

Калининский район 3125

Кимры 2339

Торжок 2213

Кашинский городской округ 1671

Бологовский район 1492

Осташковский городской округ 1461

Калязинский район 1462

Бежецкий район 1423

Старицкий район 1420

Лихославльский район 1337

Нелидовский городской округ 1294

Максатихинский район 1034

Торопецкий район 934

Западнодвинский муниципальный округ 929

Оленинский муниципальный округ 891

Весьегонский муниципальный округ 853

Кувшиновский район 809

Рамешковский район 802

Торжокский район 729

Зубцовский район 681

Андреапольский муниципальный округ 646

Спировский район 603

Селижаровский муниципальный округ 581

Ржевский район 584

Кимрский район 469

Сонковский район 444

ЗАТО Озёрный 435

Пеновский муниципальный округ 406

Кесовогорский район 400

Сандовский муниципальный округ 364

Краснохолмский муниципальный округ 353

Фировский район 336

Бельский район 330

Лесной муниципальный округ 224

Молоковский район 201

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.



Пресс-служба Правительства Тверской области