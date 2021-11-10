Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 59 920 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 299 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 407 004 человека, за последние сутки – 284 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 100 803, в том числе за последние сутки их проведено 401.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 69 587 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 704 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 23 799
Конаковский район 5283
Ржев 3901
Вышневолоцкий городской округ 3114
Калининский район 3125
Кимры 2339
Торжок 2213
Кашинский городской округ 1671
Бологовский район 1492
Осташковский городской округ 1461
Калязинский район 1462
Бежецкий район 1423
Старицкий район 1420
Лихославльский район 1337
Нелидовский городской округ 1294
Максатихинский район 1034
Торопецкий район 934
Западнодвинский муниципальный округ 929
Оленинский муниципальный округ 891
Весьегонский муниципальный округ 853
Кувшиновский район 809
Рамешковский район 802
Торжокский район 729
Зубцовский район 681
Андреапольский муниципальный округ 646
Спировский район 603
Селижаровский муниципальный округ 581
Ржевский район 584
Кимрский район 469
Сонковский район 444
ЗАТО Озёрный 435
Пеновский муниципальный округ 406
Кесовогорский район 400
Сандовский муниципальный округ 364
Краснохолмский муниципальный округ 353
Фировский район 336
Бельский район 330
Лесной муниципальный округ 224
Молоковский район 201
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области