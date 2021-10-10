Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, родным и близким погибших при крушении самолета в Мензелинске.
«В Тверской области разделяют скорбь жителей республики Татарстан, передают самые искренние слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.
Утром 10 октября в городе Мензелинске в Татарстане разбился самолет L-410 аэроклуба ДОСААФ. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали.
Пресс-служба Правительства Тверской области