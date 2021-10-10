Юных жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам дорожного движения

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в V Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Новый дорожный знак глазами детей». Конкурс проводится до 12 ноября 2021 года и приурочен ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, приобщение ребят и их родителей к нормам культурного поведения на дорогах. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Мероприятие организовано благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» и проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». За время реализации проекта в нём приняли участие около 300 юных жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области