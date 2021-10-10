В России формируют Национальный общественный обзор 2022: «Социально-ответственный регион»

Общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют на портале https://regioninformburo.ru/ Национальный общественный обзор 2022: «Социально-ответственный регион».

​​​​​​ Цель данного ресурса – информирование общественности и федеральных органов государственной власти по вопросам наращивания социально-экономического потенциала субъектов страны и повышения доверия населения к деятельности государственных органов управления.

Эти задачи были обозначены Президентом России Владимиром Путиным на встрече с избранными главами регионов 25 сентября 2021 года, участие в которой принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Очень важно не только подробно рассказывать о сделанном, но и вовлекать как можно больше жителей в реализацию значимых для региона, муниципалитетов проектов, укреплять взаимодействие с институтами гражданского общества», – сказал тогда Президент.

Национальный общественный обзор – демонстрация эффективных направлений деятельности региональных и муниципальных органов власти. Это социально-экономическое и инвестиционное развитие территорий, развитие предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства, обновление промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствование систем АПК, ЖКХ, ТЭК, экологической безопасности и другие направления.

Участниками формирования Национального общественного обзора 2022: «Социально-ответственный регион» могут стать федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также учреждения, организации и предприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области