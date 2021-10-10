Губернатор Игорь Руденя поздравил специалистов и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

10 октября, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником специалистов и ветеранов отрасли Верхневолжья.

Глава региона отметил, что работники агропромышленного комплекса Тверской области вносят важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, укрепление региональной и отечественной экономики.

«Испокон веков на тверской земле работают люди особой закалки, которых отличают преданное отношение к своему делу, любовь к родному краю. Благодаря их нелёгкому, самоотверженному труду в каждом доме и в каждой семье Верхневолжья ежедневно на столах появляются свежие и качественные продукты питания.

Благодарю всех, кто трудится в полях и на фермах, в небольших хозяйствах и на крупных предприятиях, за важную и очень нужную для нашего региона и страны работу, за сохранение традиций добросовестного труда», – отметил Игорь Руденя.

В этом году Тверская область вновь представила свой потенциал на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». На главном аграрном форуме России был развернут стенд Верхневолжья с продукцией более 25 самых узнаваемых предприятий региона.

Тверская область подписала соглашение с ООО «Рассвет» о создании на территории Верхневолжья молочно-товарной фермы на 2800 голов. Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 млрд рублей. С ООО «Развитие Девелопмент» заключен договор о реализации инвестпроекта по строительству минизавода, где будут производить органические удобрения, объем заявленных вложений составит более 200 млн рублей.

Всего в настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 проектов с общим объемом инвестиций более 48 млрд рублей и созданием 2800 новых рабочих мест. До 2026 года заявлена реализация еще 8 инвестпроектов с вложениями свыше 12 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. Таким образом, к 2026 году в регионе планируют ввести не менее 3500 новых рабочих мест в АПК.

Пресс-служба Правительства Тверской области