Молодежь Тверской области приглашают принять участие в конкурсе добровольческих социальных проектов

В Верхневолжье стартовал прием заявок на конкурс добровольческих социальных проектов программы по развитию корпоративного добровольчества «Лидеры изменений». Участие в нем могут принять граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, а также коммерческие и некоммерческие неправительственные организации, государственные, муниципальные учреждения.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает глава региона.

Участники должны представить проекты или программы, реализующиеся или уже реализованные в Тверской области в период с 2019 по 2021 годы. Заявку необходимо подать до 31 октября текущего года. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится с 21 ноября по 15 декабря.

Конкурсные проекты принимаются в нескольких номинациях: «Лучший проект по корпоративному добровольчеству в сфере поддержки пожилых людей» – проекты, направленные на оказание помощи и поддержки людям старше 65 лет, одиноко-проживающим пожилым людям; «Лучший проект по корпоративному добровольчеству в сфере экологии» – проекты, направленные на оказание помощи окружающей среде; «Лучший проект по корпоративному добровольчеству в сфере социальной поддержки детей и подростков» – проекты, направленные на оказание помощи и поддержки несовершеннолетним в кризисной или трудной жизненной ситуации; «Лучший проект по корпоративному добровольчеству в сфере улучшения среды» – проекты, направленные на улучшение условий среды (городских пространств, социальных учреждений и других общественных мест).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/74798. Также заявки на участие принимаются на электронную почту: kdm_to@mail.ru.

Дополнительную информацию или консультацию можно получить по телефону: (4822) 32 11 68.

Пресс-служба Правительства Тверской области