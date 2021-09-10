Игорь Руденя укрепил позиции в десятке самых медийных губернаторов

Губернатор Игорь Руденя укрепил позиции в медиарейтинге глав субъектов Российской Федерации по итогам сентября и занял в общефедеральном списке 6 место. Среди губернаторов Центрального федерального округа глава региона стабильно входит в тройку лидеров. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Ключевым событием, которому средства массовой информации уделили наибольшее внимание, стали выборы Губернатора Тверской области, по итогам которых жители региона вновь доверили Игорю Рудене руководить Верхневолжьем.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя во время инаугурации. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине».

Кроме того, внимание журналистов привлек прошедший в столице региона форум муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026», где Игорь Руденя представил главные направления развития Тверской области на ближайшие пять лет. Ими стали газификация, укрепление экономики, привлечение инвестиций, развитие социальной сферы, рост численности населения Верхневолжья и реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения и другие. Форум стал первым мероприятием в построенном в Твери в рекордные сроки мультимедийном парке «Россия-Моя история».

Еще одной знаковой новостью стало присвоение звания «Город трудовой доблести» городу Бологое. Решение было принято 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина. Об этом Губернатор Игорь Руденя лично сообщил жителям города, находясь с рабочей поездкой в Бологовском районе. Ранее вопрос присвоения почетного звания городу глава региона обсуждал с Президентом на личной встрече.

Также в сентябре в Твери прошло торжественное открытие областного Дворца бракосочетания, почетным гостем которого стал Игорь Руденя. Здесь начали работу 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трёх залах будут проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан.

Помимо этого, Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном открытии путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Благодаря новой транспортной ветви в городе было восстановлено удобное сообщение, интенсивность которого составит порядка 108 тысяч автомобилей в сутки. Путепровод вместе с создаваемой дополнительной транспортной развязкой на 314-м км трассы «Нева» будет способствовать системному развитию городского округа и позволит в ближайшие годы запустить новую модель пассажирских перевозок на территории муниципалитета.

Еще одной новостью, которая нашла большой отклик в СМИ, стало вручение Игорем Руденей ключей от 86 новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи. В регионе ежегодно обновляются автопарки школьного транспорта и службы СМП – в 2020 году было приобретено 63 автобуса и 50 медицинских автомобилей, в 2019-ом - 44 и 17 единиц транспорта соответственно.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 68 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.