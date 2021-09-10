В Максатихе Тверской области проходит фестиваль сельских коллективов «Здравствуй, провинция!»

9 октября в поселке Максатиха проходит VIII областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!». В фестивале принимают участие представители 19 муниципальных образований Верхневолжья.

В программе – выступления сельских коллективов в номинациях:

– хореографическое творчество – классический, современный, эстрадный, народный, бальный танец;

– вокально-хоровое творчество (хоры, ансамбли, дуэты, соло) – академическое, народное, эстрадное, джазовое;

– инструментальное творчество (ансамбли, дуэты, соло) – народное, духовное, эстрадное;

– театральное творчество – художественное слово, фрагмент спектакля;

– фольклорное творчество.

В рамках фестиваля организована выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества, где представлены работы более 60 мастеров. Здесь можно увидеть разноплановые работы: вязание, вышивку, плетение из бересты, роспись по дереву, текстильную куклу, валяние, поделки из подручного материала, холодный фарфор, живопись, лоскутное шитье, лозоплетение, ткачество и многое другое.

В номинации «Фотография – тема «Моя Провинция» профессиональное жюри отметит лучшие работы фотохудожников области, посвященные достопримечательностям и природному богатству родного края, социально-культурной жизни жителей села.

VIII областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!» стартует в 12.00 на площадке районного Дома культуры по адресу: Максатиха, ул. Пролетарская 1.

Вход свободный. Обязательно соблюдение масочного режима и других мер профилактики коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области