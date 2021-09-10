В Максатихе Тверской области проходит фестиваль сельских коллективов «Здравствуй, провинция!»

posted by Максим Малахов on сб, 10/09/2021 - 13:27

 

         9 октября в поселке Максатиха проходит VIII областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!».    В фестивале принимают участие представители 19 муниципальных образований Верхневолжья.

         В программе – выступления сельских коллективов в номинациях:

         – хореографическое творчество – классический, современный, эстрадный, народный, бальный танец;

         – вокально-хоровое творчество (хоры, ансамбли, дуэты, соло) – академическое, народное, эстрадное, джазовое;

         – инструментальное творчество (ансамбли, дуэты, соло) – народное, духовное, эстрадное;

         – театральное творчество – художественное слово, фрагмент спектакля;

         – фольклорное творчество.

         В рамках фестиваля организована выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества, где представлены работы более 60 мастеров. Здесь можно увидеть разноплановые работы: вязание, вышивку, плетение из бересты, роспись по дереву, текстильную куклу, валяние, поделки из подручного материала, холодный фарфор, живопись, лоскутное шитье, лозоплетение, ткачество и многое другое.

         В номинации «Фотография – тема «Моя Провинция» профессиональное жюри отметит лучшие работы фотохудожников области, посвященные достопримечательностям и природному богатству родного края, социально-культурной жизни жителей села.

         VIII областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!» стартует в 12.00 на площадке районного Дома культуры по адресу: Максатиха,  ул. Пролетарская 1.

         Вход свободный. Обязательно соблюдение масочного режима и других мер профилактики коронавирусной инфекции.

        

                           Пресс-служба Правительства Тверской области