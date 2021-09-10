В Тверской области вновь пройдет Свято-Тихоновская православная конференция «Пастырь добрый»

9 октября отмечается День памяти святителя Тихона – епископа Православной Российской Церкви, первого Патриарха Московского и всея Руси, уроженца торопецкого края. К этой дате приурочена традиционная Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый», которая в этом году пройдет в Тверской области 22 и 29 октября.

Конференция проводится в рамках стратегии духовно-нравственного воспитания Тверской области.

«Это мероприятие давно стало одним из самых важных и ожидаемых событий в духовной и общественной жизни Тверской области. Русская Православная Церковь всегда играла большую роль в просвещении общества, формировании уважительного отношения к историческому, культурному, духовному и природному наследию России.», – считает Игорь Руденя.

Тема конференции этого года «Царь и человек: к 350-летию со дня рождения Петра I». Она пройдет как в очном, так и онлайн-форматах.

22 октября основной площадкой конференции станет Ржев. Состоятся круглые столы «Реформы образования, культуры и науки в Петровское время», «Роль учительства в воспитании подрастающего поколения. Учитель эпохи Петра I и современный педагог», «Содержание духовно-нравственных принципов образовательных программ кадетских школ и классов», «Актуальные вопросы взаимодействия патриотических клубов и организаций с Русской Православной Церковью», «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций», «Приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа» и на другие темы.

29 октября конференция пройдет на родине Патриарха Тихона – в Торопце. В программе – проведение пленарного заседания, награждение победителей Епархиального конкурса социальных видеороликов «У добра 1000 рук», а также Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», выставка детского и юношеского творчества.

Кроме того, в рамках конференции пройдут круглые столы, ключевыми темами которых станут «15-летие Восстановления единства Русской Православной Церкви», «Духовно-религиозное основание единства и солидарности народов России», «Как сегодня взаимодействовать Церкви и Государству?», «Тверские земли при Петре I», «История России: на перекрестках эпох и традиций. Петр Великий и его время», «Подлинное служение Отечеству и преданность России», «Приобщение детей и молодежи к культурному наследию русского народа» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области