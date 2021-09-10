Более 158 тыс. доз составляет запас вакцины от коронавируса в Тверской области

В Верхневолжье остаток вакцины от коронавирусной инфекции составляет 158 607 доз. В настоящее время в регионе создан достаточный запас вакцины, в том числе для того, чтобы обеспечить иммунизацию граждан в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Тверской области.

Напомним, в данное постановление внесены изменения: расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти иммунизацию.

Введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, для жителей региона, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток).

Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Согласно внесенным изменениям, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована до 6 ноября 2021 года, до 6 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Ранее обязательная вакцинация против коронавируса была введена для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, театров и кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. Также прививку в обязательном порядке должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Постановление не распространяется на жителей региона, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

Всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 404 684 человека, за прошедшие сутки 1350 человек.

В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Твери вакцинироваться можно и без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области