В Верхневолжье благодаря модернизации на Торжокской обувной фабрике будет создано порядка 150 новых рабочих мест

В Тверской области продолжается реализация инвестиционного проекта по расширению производства ЗАО «Торжокская обувная фабрика». Благодаря модернизации будут увеличены производственные мощности по выпуску респираторов и специальной обуви, в том числе для защиты от возбудителей коронавирусной инфекции. Проект подразумевает привлечение свыше 1,1 млн рублей и позволит создать порядка 150 новых рабочих мест.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены и созданы рабочие места для наших жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На текущий момент завершена заливка фундаментов и произведен монтаж каркасов двух новых производственных зданий, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Расширение производства позволит выпускать современную продукцию в сегменте средств индивидуальной защиты – респираторы класса защиты FFP2 для защиты пользователей от попадания аэрозольных загрязняющих веществ и специальную обувь для комфортного и безопасного использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе госпиталях COVID-19.

ЗАО «Торжокская обувная фабрика» работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей.

В этом году «Торжокская обувная фабрика» получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области