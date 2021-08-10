Команда Тверской области по итогам обучения в РАНХиГС получила высокую оценку с проектом в сфере агропрома

Представители Тверской области прошли обучение по программе «Системный подход в управлении регионом» в Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске. Участниками курса, который проходил с апреля по октябрь 2021 года, стали 360 слушателей, из них 27 человек – от Тверской области: главы муниципальных образований региона, представители областных Министерств, Фонда развития промышленности. В итоге проект Тверской области получил высокую оценку в номинации «За национальную мечту».

«Специалисты всех уровней, отвечающие за хозяйственные, экономические, политические процессы в Тверской области, обязательно должны обучаться, повышать свою квалификацию. Все наши процессы имеют одну цель – достижение результатов по национальным проектам, обозначенным в указе Президента России Владимира Путина», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Цель программы «Системный подход в управлении регионом» – расширение сообщества управленцев, объединенных общим видением развития, пониманием целей и задач, через включение муниципальных команд в работу по улучшению инвестиционного климата.

Команда Тверской области основными региональными направлениями определила агропромышленный комплекс и развитие села. По итогам обучения представлен проект модульного агрохолдинга замкнутого цикла как модели освоения сельскохозяйственных территорий. В том числе проект направлен на решение проблемы оттока населения из сел за счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест на производствах, ввода в оборот сельхозземель.

В программу «Системный подход в управлении регионом» были интегрированы диджитал-форматы. При этом сохранены активные тренинговые форматы, выступления ведущих экспертов, непосредственно работа над проектами.

Пресс-служба Правительства Тверской области