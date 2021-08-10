Завершается реставрация колокольни Николаевского собора в Калязине Тверской области

В Калязине Тверской области завершается реставрация колокольни Николаевского собора. Полностью выполнены самые сложные работы – восстановление шпиля и креста, включая выравнивание поврежденных конструкций.

«Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

За несколько месяцев реставрации культурного объекта специалистами выполнен большой объем работы. Расчищены фасады и интерьеры, обработаны специальными составами все ярусы сооружения, обновлена и усилена кирпичная кладка, фундаменты и стены, находящиеся в толще насыпного острова. На 3-6 ярусах сделана комплексная реставрация фасадов, воссозданы часы с боем, кованые решетки и окна.

Также проведены мероприятия по инженерным сетям и системам. Так, методом прокола под водой смонтирован футляр для кабельных линий систем электроснабжения и слаботочных систем. Установлена архитектурная подсветка фасадов колокольни, которую уже частично могут наблюдать жители и гости Калязина.

Сейчас продолжаются работы в интерьерах колокольни, идет реставрация фасадов 1 и 2 ярусов, благоустройство и берегоукрепление острова. По мере завершения работ на фасадах сооружения производится демонтаж строительных лесов.

Летом 2021 года на колокольню Николаевского собора в Калязине установили отреставрированный крест. Знаковое для Тверской области событие состоялось в преддверии Дня Крещения Руси.

Крест был отреставрирован в мастерской Истринского района Московской области, где была проведена работа по очистке и обновлению его поверхности, грунтовке и золочению сусальным золотом. Также специалисты смогли восстановить утраченные детали и элементы.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. К 1940-м был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на ее акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.

Пресс-служба Правительства Тверской области